بعد إيجابية المسحة الثالثة.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

"الخليج 365" من بيروت: كشفت نتائج المسحة الثالثة لفحص كورونا للفنانة القديرة رجاء الجداوي، الليلة الماضية، أن النتيجة لا زالت ايجابية ولازال الفيروس متمكنا منها.

ولم يحدد الاطباء أي جديد بخصوص حالة الفنانة الكبيرة وسيستمر الوضع كما هو عليه من حيث العزل بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الاسماعيلية المصرية، كما ستظل تحت الرعاية المركزة خوفا من تدهور حالتها الصحية مرة أخرى وانخفاض مستوى الاوكسجين بالدم.

وقالت ابنتها الوحيدة أميرة أن والدتها "أحسن حالا من ذي قبل لكن كان الأمل في خروج الفيروس من جسدها بعد رحلة طويلة من العلاج خاصة أن ايجابية المسحة القت بظلال نفسية محبطة على أمها والجميع وحتى الأطباء".

ووجهت رضوى هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، رسالة مؤثرة إلى جدتها الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك قالت فيها: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين وقابلنا ملكة الأردن (الملكة رانيا) صدفة وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف، وقفت قدامك وقالتلك I am on of your biggedt fans وبعدين نزلت على ركبتها ليا وقالتليyou should be very proud of your grandmother ".

وأضافت حفيدة الجداوي: "مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل إني ماكنش فخورة بيكي وأنك تكوني قدوتي، قومي واجمدي وارجعي لأن لسه في كتير نفسي اتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان أنا قتلتها قبل كدة وبقولها تاني اللي زيك مايجيش مرتين.. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء واعمل لنا اللي فيه الخير أنت عليم بكل شيء".

وأصيبت الجداوى بفيروس كورونا، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية يوم 27 رمضان الماضd، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.

