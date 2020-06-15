شكرا لقرائتكم خبر عن بصور من الطفولة.."أبو"يحتفل بعيد ميلاد شقيقته:"أسعد عيد ميلاد لأول صديقة لى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان "أبو"، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد شقيقته علياء، بنشر مجموعة صور من الطفولة وحتى سن الشباب، عبر صحفته الشخصية على موقع "إنستجرام"، ويظهر "أبو" برفقة شقيقته فى مراحل العمر المختلفة منذ طفولتهما وحتى مرحلة شبابهما.

حرص "أبو" على تهنئة شقيقته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته ليشارك هذا الاحتفال مع الأصدقاء والمتابعين، وعبر عن حبه لأخته ومدى قوة علاقتهما ببعضهما، حيث كتب فى تعليقه على الصور: "ولد الإخوة ليزعجوا أخواتهم.. آمل أننى ما زلت أقوم بعمل جيد.. أسعد عيد ميلاد لأول صديق لى".

يشار إلى أن الفنان "أبو"، وزوجته نهال لهيطة، كانا قد رزقا بابنتهما الأولى، اللتان أطلقا عليها اسم "ليال"، حيث نشر أبو - حينها - صورة له مع طفلته الرضيعة، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ليال.. أبو ليال".

وحينها حرص عدد من الفنانين على تهنئة "أبو" بمولودته الجديدة، من خلال التعليقات على الصورة، حيث قال محمد محسن: "حبيبى ألف مبروك وتتربى فى عزك"، كما هنئه المخرج خضر محمد، قائلا: "بسم الله ما شاء الله، الله أكبر حبيبى، تتربى فى عزك".

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وكان النجم "أبو" قد صرح مؤخرًا بأنه يشعر بفقدان الحرية فى الظروف الأخيرة للحظر، ومنذ تفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وأن المقارنة بين 2020 وأى عام يسبقه لن تكون منصفة، معربا عن تفاؤله لأن الأحداث والظروف الصعبة يأتى بعدها الفرج والخير للناس.

وأشار أبو، خلال حواره السابق فى برنامج "نجوم فى الحظر" على راديو إينرجى، إلى أنه مفتقد حريته فى الذهاب لأى مكان ومفتقد زيارة والدته، لكن كان هناك جانب ايجابى من الحظر، وهو أنه أصبح يجلس كثيرا مع أسرته الصغيرة بعد أن كان العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرا.

وأضاف أبو أنه لم يحب الحفلات الأونلاين، ورأى أن على الجميع أن يهدأ قليلا، حتى إنه عاد لهوايته القديمة وهى القراءة للتخفيف من التوتر، أما عن طقوسه فى الحظر فقال إن المطبخ لم يستهوه، لكنه حول بلكونته إلى حديقة بوضع الكثير من الورود والشجر الصغير فيها.