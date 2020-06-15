شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد الأسطورة ديميس روسوس..كيف تأثر به النجم محمد فؤاد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد الأسطورة ديميس روسوس، صحيح أنه يونانى الأصل إلا أنه من مواليد حى الأزاريطة بالإسكندرية عام 1946 من أب وأم من أصل يونانى، خسر والداه جميع ممتلكاتهما، مما اضطرهما إلى مغادرة مصر والعودة إلى اليونان، وعاد مع عائلته إلى موطنهم الأصلى اليونان، وكان يبلغ من العمر 15 عاما.



بدأت شهرة روسوس عند مرض المطرب الأساسى بفرقة "ذى إيدولز" وكان يعمل فيها عازف جيتار ومغنى فوكال وراء المغنى الأساسى وقام هو بالغناء بدلا منه، و فؤجئ الجمهور بصوته وأدائه المتميز حتى ذاعت شهرته، والتقى بعدها الملحن لاكيس فالفيانوس الذى طلب منه تأسيس فرقة غنائية ويتولى هو الغناء كمطرب أساسى للفرقة، ومن خلالها كوّن فرقته الأولى "we five" التى أثارت ضجة كبيرة.

وأسس ديميس روسوس فرقته الثانية تحت اسم "أفرودايتيز تشايلد Aphrodite's Child" التى وصلت فرنسا أثناء ثورة مايو 1968 ثم قاموا بتسجيل أغنياتهم وبدأت شهرته تجول وتسطع خارج حدود اليونان لأوروبا والعالم كله. ولاقى الألبوم الأول له شهرة كبيرة وخصوصا في فرنسا، وبعدها بـ6 شهور كانت أغنيته "المطر والدموع Rain and tears" تحقق أعلى نسبة مبيعات فى أوروبا.

Advertisements

كان ديميس روسوس أيقونة غنائية لنجوم التسعينيات المصريين فلا تجد مطربا فى تلك الفرقة إلا وغنى له، وأشهرهم النجم محمد فؤاد الذى بدأت علاقته بالغناء على أغنيات النجم ديميس روسوس وكان يغنى له أغنيته الأشهر far away ، ولا يترك مناسبة إلا وغناها حتى أطلقوا عليه اسم الأغنية فؤاد فراوى، وقدم فؤاد خلال الحلقة الأغنية بتوزيع جديد وبكلمات عربية.



عام 1975 زار ديميس روسوس مصر لأول مرة بعد مغادرته لها وهو صغير ، وشارك فى حفل استعراضى فى نادى الجزيرة بالقاهرة، وكانت الزيارة الثانية فى آواخر التسعينات وقام بالغناء بدار الأوبرا كانت الزيارة الأخيرة عام 1999 فى افتتاح المهرجان الدولى الخامس للأغنية الذى أقيم فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.