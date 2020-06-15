هكذا تغيرت ملامح الفنانة نوال الزغبى منذ بدايتها حتى الآن × 15 صورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها فى الساعات الماضية، بأحدث ظهور لها وقد تغير شكلها كليا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرا، وأثيرت حالة من الجدل بسبب التغيير في شكلها حيث أن بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها، ونرصد لك مراحل تطور نوال الزغبى منذ بدايتها حتى الآن وكيف تغير شكلها خاصة وأنها خضعت لأكثر من عملية تجميل سابقة.

وكانت نوال الزغبى قد عبرت فى إحدى اللقاءات التلفزيونية، عن رفضها عمليات التجميل وإنها نادمة لخضوعها لمثل تلك العمليات، قائلة:"أكيد ضد التجميل اذا الانسان مش بحاجه وندمانه على علميات التجميل ولكن اتلعب بعقلى صديقه ظلت تزن عليا حتى عملت عملية التجميل".

وبعيدا عن عمليات التجميل لدى الفنانة نوال الزغبى آراء سياسية وتعلق كثيرا على الأحداث السياسة التي تشدها لبنان أخرها المظاهرات الغاضبة احتجاجًا على انهيار العملة الليرة والأوضاع الإقتصادية والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية، مشيرة إلى من يستطيع لوم شعب فقير ثائر على الجوع.

كما وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة إلى اللبنانيين، وطالبتهم بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة: "لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء"، وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، قد وجهت رسالة غامضة لجمهورها تتحدث فيها عن الموت وما يسببه هذا الموت من فراق بين الأحبة، وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بكلمات مؤثرة قائلة: " اشبعوا من بعضكم فالموت لا يعطي إنذار، إسألوا عن بعضكم فلا أحدا يعلم متى ستكون آخر مكالمة أو لقاء تحملوا بعضكم لبعض لان الندم لا يعيد الذي رحل".





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