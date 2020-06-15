شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يوجه رسالة للعاهل المغربى بعد إجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب سعد لمجرد على توجيه رسالة للملك محمد السادس عاهل المغرب بمناسبة تعافيه من العملية الجراحية الذى أجراها مؤخراً، حيث نشر صورة عاهل المغرب عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة : "الحمد لله على سلامة سيدي . يارب اشفي صاحب الجلالة و اللهم متعه بالصحة والعافية يارب".

سعد لمجرد على انستجرام

وكان حرص النجم محمد رمضان، هو الآخر على نشر صورة تجمعه مع الملك محمد السادس عاهل المغرب، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتوجيه رسالة له عقب تعافيه وشفائه من العملية الجراحية التى أجرها بمستشفى القصر الملكى بالرباط.

وكتب رمضان على الصورة التى نشرها "حمد لله على سلامة جلالة الملك محمد السادس ربنا يديم عليك الصحة والعافية ويحفظك لشعبك العظيم ولعائلتك الكريمة".

Advertisements

جدير بالذكر أن العاهل المغربى، محمد السادس، قد أجرى عملية جراحية، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، وقال القصر الملكى فى بيان، إن الملك محمد السادس عملية كللت بالنجاح، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف البيان، "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب فى الإيقاع الأذينى للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث فى الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان فى القلب إشارات كهربائية فوضوية)، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية "التردادت اللاسلكية فى العملية التى أجريت للمك محمد السادس.

وأكد البيان أن العملية كللت "بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التى أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

وكان العاهل المغربى قد أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام فى إيقاع نبض القلب"، ويحكم الملك محمد السادس ( 56 عاما) المغرب منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.