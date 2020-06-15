شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ابنة المايسترو سليم سحاب بفيروس كورونا...اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسرة المايسترو سليم سحاب إصابة ابنته المطربة سارة بفيروس كورونا، حيث قال سحاب لـ"الخليج 365"، إن ابنته أصيبت بفيروس كورونا طالبا الدعاء لها بالشفاء، مضيفا أنهم فوجئوا بارتفاع شديد في درجة حرارتها تخطت 38 مئوية، وبإجراء التحاليل، تأكد إصابتها بالفيروس وتم عزلها وتتلقى العلاج بالمنزل.

وكان من المقرر أن تشارك سارة المايسترو سليم سحاب بحفل غنائي في ذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب بشهر مارس الماضي، ولكن تم إلغائه بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، حيث كان مقرر أن يحيى الحفل المطرب محمد الحلو، ووعد البحرى، وآيات فاروق، وأحمد عفت، بمصاحبة اوركسترا كبير من أهم العازفين بمشاركة اوركسترا الشباب والرياضه الذي يدربه المايسترو للاحتراف.

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يذكر أن أخر حفلات المايسترو سليم سحاب هى حفلا فنيا احتفالا بالذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وتضمن البرنامج نخبة من أعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها عن العشاق - حبيبى يسعد أوقاته - برضاك - انا في انتظارك - حلم لـ زكريا أحمد ، ألف ليلة و ليلة - سيرة حب لـ بليغ حمدي ، فكروني - موسيقي دارت الايام لـ محمد عبدالوهاب ، شمس الأصيل لـ رياض السنباطي وللصبر حدود لـ محمد الموجى.. أداء مي فاروق ، عفاف رضا ، المغربية أسما لزرق.