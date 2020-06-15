شكرا لقرائتكم خبر عن "الحبايب".. نور ابن هشام سليم يحتفي بوالده وشقيقاته فى صورة عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم الكبير هشام سليم، أن يجذب الأضواء إلى أسرته خلال الفترة الأخيرة بعد تصريحاته الجريئة حول ابنته التي تحولت جنسيا لذكر، ولاقت تصريحاته دعم كبير من الوسط الفني والمجتمع، وبعد هذه الواقعة عبر الابن نور عن افتخاره وشكره لوالده في أكثر من موضع، ومؤخرا شارك نور ابن الفنان هشام سليم صورة تجمعه بأخوته البنات ووالده على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وأبدى سعادته وحبه لشقيقاته وأبيه وعلق قائلا: "الحبايب".



نور هشام سليم واسرته

وفي وقت سابق، أثار الفنان هشام سليم ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، عقب التصريحات الجريئة التي أعلن من خلالها أن ابنته نورا أجرت عملية تصحيح جنسى، وأصبحت رجلا يدعى "نور"، وانقسم رواد السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض، فهناك البعض اعتبر هشام سليم أخطأ عندما قام بفضح ابنته، والبعض الآخر اعتبره جريئا ومتصالح مع ذاته، عندما أعلن عن عملية ابنه نور.



هشام سليم واسرته

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وفى أول ظهور إعلامي لهشام سليم وابنه نور، خلال أحد البرامج التليفزيونية، نشر البرنامج مقطعا من الحوار عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وقال سليم لابنه نور: أنت إبنى وأنا اللى جبتك للدنيا، وأنا بدعمك في أى حاجة ولازم أقف جمبك.. ولو أى حاجة حصلت أنا موجود علشانك".

وقال نور لوالده هشام سليم: شكرا يا بابى.. لولاك مكنتش أنا هنا.. وأه كلنا بنغلط وفى مشاكل بينا ساعات، أنت أبويا وهتفضل أبويا مهما حصل، ليرد هشام سليم في دعابة "غصب عنك هنعمل إيه بقا".

وكان هشام سليم، أكد فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي: "فى يوم من الأيام قالت لي ابنتى نور أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مؤكدًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.