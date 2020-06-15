شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر لشقيقتها أيتن: "لازم تاخدي اسبرين دمك لزج "..والأخيرة ترد:أنا سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وصلة مزاح بين الشقيقتين وفاء وأيتن عامر، شاركت أيتن عامر بمقطع فيديو عبر خاصية ستوري علي حسابها بموقع انستجرام، وتستشهد بها بالجمهور، حيث ظهرت بها شقيقتها وفاء وهي تسخر منها قائلة :" لازم تاخدي اسبرين عشان عندك لزوجة في الدم دمك لزج"، لترد أيتن قائلة :"أنا دمي تقيل انا سكر".

وكانت قدعبرت النجمة ايتن عامر مؤخراً عن الحالة التي تعيشها حالياً، حينما قالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "هو انا حالياً من ناقصني غير ألبوم تامر عاشور"، ليرد عليها الأخير بتغريدة : "لا يبقي نخلصوا بسرعة بقه"، وهي التغريدة التي لم تقف عندها ايتن عامر حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "ابعتلي تصبيرة طيب". على جانب آخر نشرت الفنانة ايتن عامر خلال الفترة الأخيرة عبر حسابها على "إنستجرام"، من أمام منزلها، وهى تقود "سيارة أطفال"، وعلقت آيتن على الفيديو قائلة، "اوعى السريع.. يا رب بنتى ما تشوفنى"، حيث داعبها بعض أصدقائها من الوسط الفنى على الفيديو الكوميدى، حيث علق أحمد الشامى قائلا "متتهوريش خدى بالك". Advertisements

كما شاركت آيتن عامر جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها علي تطبيق "تيك توك"، مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، أستوحا بها شخصية النجمين نيللي كريم وآسر ياسين فى مسلسل "بـ100 وش"، والذي نال عدد كبير من الإعجابات تخطت 27 ألف إعجاب فى ساعات قليلة.

آيتن عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "فرصة تانية" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ولفتت الأنظار بدور "ريهام" ضمن أحداث المسلسل، حيث نشرت آيتن ، منذ أيام قليلة، صورة جديدة من أحد الكوميكس، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "أحمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه فى أى وضع.