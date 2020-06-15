تراند اليوم : العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته



عثرت قوات الشرطة على فنان شاب شهير جثة هامدة داخل شقته، مشيرة إلى أنه أقدم على الانتحار، فيما ورجحت التقارير الأولية أن النجم الراحل قرر انهاء حياته بعد مرور حوالي 4 أيام فقط على رحيل مديرة أعماله، وذلك بسبب حزنه الشديد على وفاتها.

وقالت الشرطة الهندية، أن نجم بوليوود الممثل الشاب "سوشانت سينغ راجبوت"، أقدم على الانتحار، أمس الأحد.

وأشارت تقارير إعلامية هندية، إلى أن سوشانت سينغ راجبوت، البالغ من العمر 34 عاما، انتحر في منزله بمدينة باندرا في مومباي.

وأكدت أن آخر ظهور للممثل الشاب، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كان يوم الثالث من يونيو الجاري، حيث نشر صورة له ولوالدته، ومعها قصيدة من الشعر.

وشارك سوشانت سينغ راجبوت، نجم السينما الهندية (بوليوود)، في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة.

ونجح سوشانت سينغ راجبوت، المولود في 21 يناير 1986، في صناعة اسمه الفني من خلال بعض الأعمال الفنية التليفزيونية، قبل أن ينتقل إلى عالم السينما، ويصبح أحد أبرز نجوم السينما الهندية ”بوليوود“، وكان أول أعماله السينمائية فيلم Kai Po Che.





