كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير طعيمة: "محمد رمضان الأنسب لتجسيد شخصية أحمد زكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشاعر الغنائي أمير طعيمة على أن الفنان محمد رمضان هو الأنسب لتقديم شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أمير طعيمة منشورًا قال فيه:"‏ بالورقة و بالقلم: محمد رمضان هو بالفعل الاختيار الأنسب للقيام بدور الراحل العظيم أحمد زكي،و السلام عليكم".

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية هو مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، والمسلسل شارك في بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.