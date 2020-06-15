بعد عشر سنوات على طرحه.. فيلم Inception يعود إلى السينمات

متابعة بتجــــــــــرد: قررت شركة Warner Bros، إعادة طرح الفيلم الأيقوني Inception، في صالات السينما مرة أخرى بمناسبة مرور 10 أعوام على عرضه الأول، وذلك يوم 17 يوليو. بحسب موقع collider.

وقال رئيس شركة Warner Bros: “يسعدنا بأن نعيد تقديم تحفة كريستوفر نولان (Inception) في السينمات بمناسبة مرور 10 سنوات على عرضه الأول”، بحسب موقع Variety.

وفيلم Inception من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبطولة ليوناردو دي كابريو جوزف جوردون ـ لوفيت، إلين بيج، توم هاردي.

وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه يوم 17 يوليو 2010، وتخطت أرباحه الـ 800 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 8.8 من 10.

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وتم ترشيح الفيلم لعدد كبير من الجوائز، منها 8 أوسكار، وحصد منها 4، وترشح لـ 3 جوائز جولدن جلوب وحصد 4 بافتا.