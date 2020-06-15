بسبب كورونا.. تحديد موعد جديد لطرح Wonder Woman 2

متابعة بتجـــــــــرد: أرجأت استديوهات “وارنر بروس” طرح الجزء الثاني من فيلم الفانتازيا والمغامرة “Wonder Woman 1984” للنجمة جال جادوت، لمدة شهرين، حيث تم نقله من 14 أغسطس إلى 2 أكتوبر المقبل.

وتتعامل الشركة المنتجة للفيلم بحذر مع تعيين موعد طرحه نظرًا للتوقعات بأن يكون واحدًا من أعلى الأفلام ربحًا في العام، إذ تبلغ ميزانية إنتاجه 180 مليون دولار.

فيلم Wonder Woman 1984 إخراج باتي جنكينز، وبطولة جال جادوت، بيدرو باسكال، كوني نيلسن، وصوِّر في دول عدة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وبريطانيا.