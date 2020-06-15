تأجيل طرح فيلم “توم وجيري” إلى العام القادم

متابعة بتجــــــــــرد: شهدت العديد من أفلام السينما تغييرات مختلفة في مواعيد طرحها، وذلك بعدما قررت العديد من شركات الإنتاج العالمية التأجيل بسبب إغلاق السينمات مع انتشار فيروس كورونا.

ومن بالأفلام التي تبدّل موعد عرضها فيلم الكرتون “توم وجيري” الذي تم تأجيله حتى 5 آذار/مارس 2021، بعدما كان من المقرر طرحه في 23 كانون الأوّل/ديسمبر من العام الحالي 2020.

فيلم “توم وجيري” من إخراج تيم ستوري وشارك في تأليفه كل من إريك جرافينج وكاتي سيلبرمان وأبريل بروسر وكيفين كوستيلو.

يذكر أنه تم تأجيل أفلام أخرى أيضًا نذكر منها فيلم Wonder woman 1984، من بطولة جال جادوت والساحرة لآن هاثواي، وأيضًا فيلم Bios لتوم هانكس.