عبادي الجوهر يضرب موعدًا أونلاين مع جمهوره

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي الفنان عبادي الجوهر حفلًا غنائيًا أونلاين ضمن حملة “مكملين معاكم”، التي أطلقتها شركة “روتانا” بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ومجموعة mbc، لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم، وتسليتهم في أوقات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ونشرت شركة “روتانا” عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستجرام”، صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، مصحوبًا بالتعليق التالي: “حفلات الصيف مكملين معاكم بالفرح والطرب، اخطبوط العود الفنان عبادي الجوهر في حفل لايف اونلاين عبر تطبيق شاهد VIP الخميس القادم ١٨ يونيو، في العاشرة مساء بتوقيت السعودية”.
جدير بالذكر أن الفنان عبادي الجوهر سيقدّم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.
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