فن ومشاهير

عبادي الجوهر يضرب موعدًا أونلاين مع جمهوره

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متابعة بتجـــــــــرد: يحيي الفنان عبادي الجوهر حفلًا غنائيًا أونلاين ضمن حملة “مكملين معاكم”، التي أطلقتها شركة “روتانا” بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ومجموعة mbc، لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم، وتسليتهم في أوقات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

ونشرت شركة “روتانا” عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستجرام”، صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، مصحوبًا بالتعليق التالي: “حفلات الصيف مكملين معاكم بالفرح والطرب، اخطبوط العود الفنان ‫عبادي الجوهر في حفل لايف اونلاين عبر تطبيق شاهد VIP ‫الخميس القادم ١٨ يونيو، في العاشرة مساء بتوقيت ”.

جدير بالذكر أن الفنان عبادي الجوهر سيقدّم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

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