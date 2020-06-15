بعد سلسلة تأجيلات.. طرح فيلم “مولان” في هذا التاريخ

متابعة بتجــــــــــرد: بعد إغلاق عدد كبير من السينمات حول العالم، وتأجيل عرض الأفلام بسبب أزمة “كورونا”، قررت شركة “ديزني” المجازفة بعرض فيلمها “مولان”، يوم 24 يوليو، وهو القرار الذي لم يصاحبه تأجيل، ليكون واحد من أوائل أفلام صيف 2020 في ظل أزمة كورونا.

“مولان” من إخراج نيكي كارو، وبطولة Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong.. وتكلفة إنتاجه 200 مليون دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أجلت فيه شركة warner bros عرض فيلم “Tenet” للمخرج كريستوفر نولان، إلى آخر يوليو.

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