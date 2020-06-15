"جيمس بوند" يطل مبكرا

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/6/15 11:17 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة وورنر بروس الأمريكية للإنتاج السينمائي تقديم موعد طرح فيلم جيمس بوند المنتظر No Time to Die (لا وقت للموت) 5 أيام عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.
وفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية، تقرر تقديم موعد طرح الفيلم إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتغيير موعد طرح فيلم King Kong vs. Godzilla (كينج كوند ضد جودزيلا) من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 21 مايو/أيار عام 2021.
وتعرض فيلم جيمس بوند للتأجيل أكثر من مرة، إذ كان من المفترض طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، قبل أن يتم تأجيله إلى فبراير/شباط 2020، ثم إلى أبريل/نيسان 2020، لكن ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) تسبب في تأجيله إلى نوفمبر من جديد.
الفيلم من بطولة رامي مالك ودانيال كريج، ويتناول حياة العميل جيمس بوند بعد اعتزاله الخدمة واستقراره مع أسرته في جزيرة هادئة، قبل أن يستعين به صديق لإنقاذ الأرض من عالم مجنون وتتغير الأحوال تمامًا.
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