حيلة كريستوفر نولان لمنع تسريب الـ"العقيدة"

تتعرض الكثير من الأعمال الفنية للاختراق الإلكتروني والتسريب خاصة مع تطور التكنولوجيا وسهولة القرصنة، ولذلك يلجأ كثير من المخرجين إلى حماية أعمالهم بأي شكل.

وكشف الممثل البريطاني كينيث براناه حيلة المخرج كريستوفر نولان، لإبقاء أحداث فيلمه الجديد Tenet (عقيدة) سرًا، حتى موعد طرحه الشهر المقبل.

وذكر الممثل أن الأمر يكمن في مصافحة باليد، موضحًا كيفية حصوله على دور في فيلم عقيدة بقوله: "دق جرس الباب، ثم فتحته لأجد أمامي المخرج العالمي كريس نولان يخبرني أنه قادم لتسليمي سيناريو الفيلم شخصيًا".





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وتابع "براناه": "كان الأمر بسيطًا جدًا، أخبرني بعدها نولان أنه سيتصل بي بعد 24 ساعة لمعرفة رأيي ولنتناقش سويًا في أحداث الفيلم، ثم صافح يدي وطلب مني أن نبق الأمر سرًا بيننا".

وأوضح الممثل أن الثقة القائمة بين أبطال العمل والمصافحة السرية هما أدوات "نولان" لإبقاء أحداث أفلامه طي الكتمان.

وكشف الممثل أنه في حالة حدوث تعديلات على السيناريو، يتوجه الأبطال إلى المنتج المساعد لأخذ سيناريو جديد يتضمن التعديلات الإضافية، وتسليمه القديم لضمان عدم تسريبه بأي شكل.

فيلم "عقيدة"، من بطولة روبرت باتينسون ويطرح في دور العرض 31 يوليو/تموز المقبل.