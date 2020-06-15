عمرو يوسف ودينا الشربيني يلتقيان بعد أربع سنوات

Jun 15, 2020
اختار المخرج طارق العريان النجمة دينا الشربيني لتشارك النجم عمرو يوسف في بطولة فيلم “التهويدة” الذي يُعد أول فيلم رعب مصري من اخراج ياسر النجار.
ويعتبر فيلم “التهويدة” التعاون الثالث الذي يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما فيلم “ولاد رزق الجزء الأول” عام 2015، والجزء الثاني منه في عام 2019.
أما أخر تعاون بين دينا الشربيني وعمرو يوسف في السينما، كان في عام 2016 في فيلم “كدبة كل يوم”.
من جهة أخرى، تنتظر دينا الشربيني عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، للنجم كريم عبد العزيز وإخراج وائل عبد الله ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين. وفيلم “يوم 13” الذي يشارك في بطولته نخبة من الممثلين أحمد داوود، شريف منير وغيرهم من اخراج وائل عبد الله.
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