محمد سيف يغني من أشعار علي الخوار

أطلق الفنان محمد سيف أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان “أحبك نعم” وهي من الأعمال الغنائية الرومانسية المميزة التي صاغ كلماتها العذبة شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار، وهي أغنية تجتذب إليها السمع بشغف لما تحمله من معانٍ لطيفة وناعمة وتعبير مُصوَّر في لوحات شعرية وأحاسيس اتسمت بعمق المشاعر وصدقها، فجاء مطلعها بهذه الكلمات :

هى نَعَم أشــتاق لعيونك .. نَعَم/إلاّ ميّت من كــثر شــوقي عــلي/وان غفى جفني وبطيوفـك حَلَم/أحلم بنظرتك .. وبلمســـة يديك

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“أحبك نعم” من غناء الفنان محمد سيف ومن كلمات الشاعر علي الخوار ومن ألحان وتوزيع إبراهيم السويدي، ومكساج حميد العوضي وتصميم وجرافيك علاء فياض .

وتعتبر شركة الخوار للإنتاج الفني من الشركات الفنية الرائدة في إصدار الأعمال الغنائية الاحترافية، إذ تسعى الشركة إلى تقديم منتج غنائي يزخر بالأفكار والجمل الشعرية واللحنية والأصوات المميزة، من خلال تعاونها مع أبرز الشعراء والملحنين والفنانين، لتحمل تلك الأعمال مذاقاً متميزاً يرتقي بالذائقة الفنية خليجياً وعربياً.

وتصدرت أغنية “احبك نعم” مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الالكترونية.