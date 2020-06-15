زوج داليا البحيري مصاب بكورونا.. ما نتيجة فحص زوجته وأولاده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة المصرية داليا البحيري، إصابته بفيروس كورونا، مطالبًا الجمهور بالدعاء له وبألا يكون قد نقل العدوى لأولاده وزوجته.

وكتب زوج داليا البحيري منشورًا له عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيه: "I tested positive for Covid-19 now.. الحمد لله علي كل شئ، حالتي كويسة جداً، دعواتكم مكونش نقلت العدوة لمراتي والولاد اهم حاجة".

وتابع رجل الأعمال المصري قائلًا: "أسألكم الدعاء ارجوكم بلاش اتصال، انا كتبت البوست علشان اي حد تعامل معايا او حد من القريبين مني يعرف مش أكتر".

من جهتها تنتظر الفنانة داليا البحيري وأبناؤها ومساعدوها في منزلها نتائج المسحات التي أجروها لكورونا، خاصة بعد تأكد إيجابية عينة زوجها، فقالت في منشور لها عبر "فيسبوك": "أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وانتقدنا اللي نزل انطلق واتفسَّح، وأنا والحمد لله راضية جدًا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا فيروس، ربنا يشفيه ويعافيه يارب".

وأضافت داليا البحيري قائلة: "إحنا كلنا عملنا مسحات تحليل كورونا، أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت، عشان نطمن، لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".

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واختتمت الفنانة المصرية قائلة: "أنا بقول الكلام ده عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم، لأن دي أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها".

الجدير بالذكر أن داليا البحيري شاركت الفنان عادل إمام بطولة مسلسله "فلانتينو" الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم.

وقالت داليا، فى تصريحات سابقة عن مشاركتها لعادل إمام فى مسلسل "فلانتينو": "رامي رشحني للدور وجالي البيت وقعدنا مع بعض وكلمني عن الدور، واتفاجئت إن رامي فكر في في الدور دا، الناس متعوداني في دور كدا، ودي جرأة أنا بشوفها.. مش أي مخرج ممكن ياخد الجرأة دي، إن يشوف ممثل في دور غير اللي الناس متعودة تشوفه فيه".

وأكدت أنها سعدت بأداء دور "نور" في المسلسل، لأنها شخصية بها الكثير من المرح والتلقائية وخرجت منها بعض المواقف والجمل الكوميدية، مشيرة إلى أنها ظلت حتى تصوير آخر مشاهد بالمسلسل تضيف تفاصيل مهمة للشخصية.

يُشار إلى أن رجل الأعمال المصري حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، يعمل في إحدى شركات الاتصالات في مصر، ولديه بعض الاستثمارات في مجال العقارات، وكان يقيم خارج مصر لفترة طويلة.