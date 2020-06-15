أمل العوضي ترد على انتقادها لارتداء نفس فستان ياسمين صبري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لازالت صدى إطلالة الإعلامية والفنانة الكويتية أمل العوضي، الأخيرة والتي ارتدت فيها فستانًا ظهرت به أيضًا الفنانة المصرية ياسمين صبري والمذيعة العراقية سهير القيسي، تستحوذ على حديث الجمهور خاصة وأن أمل العوضي لازالت تنشر صور تلك الإطلالة عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

ونشرت أمل العوضي مجموعة من الصور الجديدة من جلسة التصوير التي خضعت لها، ما تسبب في إثارة جدل واسع، بعدما تدخلت متابعة قالت إن الفستان الذي ظهرت به الفنانة الكويتية هو نفس الفستان الذي ارتدته الفنانة ياسمين صبري منذ أسابيع ونشرت الصور مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وإن كثيرات ارتدينه.

الأمر الذي عدته أمل العوضي اتهامًا بأنها تقلد غيرها في إطلالتها حيث كشفت على الفور بأنها أول فنانة ارتدت هذا الفستان وأن جميع من ارتدينه وظهرن به كن بعدها، مدللًة حديثها بأن الفستان ارتدته في كليب "ياللي أحبك موت" مع الفنان ماجد المهندس.

وقالت المتابعة في تعليقها: "لبسته ياسمين وكلجن لبستن"، لترد عليها أمل العوضي قائلًة: "حبيبتي أنا لابسته في كليب (يلي احبك موت) قبل الكل لكن تأخر عرضه لظروف الكرونا ورمضان من شهر 1 تقدرين تتأكدين بعيونج".

وتسبب تعليق أمل العوضي في انقسام بين المتابعين فالبعض طالبها بعدم الالتفات للرد على مثل تلك الاتهامات كونها لا تفيد في شيء خاصة وأن الفستان متاح للجميع وليس مقتصرا على أحد، بينما أكد عدد من محبيها أنها دائما سباقة وترتدي الأفضل قبل الجميع.

بالمقابل تناول البعض الأمر في شكل مقارنات بين الأجمل ممن ارتدينه مؤكدين أن ياسمين صبري كانت أفضل فنانة ارتدت هذا الفستان وكان مميزًا عليها دون غيرها، فيما انتقد البعض أمل العوضي كونها احتارت في جلسة التصوير نفس اللقطات التي ظهرت بها ياسمين صبري وسهير القيسي إضافة إلى أن الحذاء كان قريبًا للغاية مما ارتدت ياسمين.

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وكانت ياسمين صبري قد حازت على تسليط الأضواء عليها من جانب رواد السوشال ميديا عقب إطلالتها بهذا الفستان مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وحيث صبّ الجمهور تركيزه على فستان ياسمين، إذْ بدأ متابعوها بالبحث عن سعر الفستان ليتبين وفق متخصصين أنه تكلف 22.125 ألف جنيه مصري، بما يعادل 1.475 دولارا من ماركة DOLCE and GACCANA.

ومؤخرًا ردت أمل العوضي، على كل المشككين في دفعها ثمن معايدة أنريكي أرسي نجم مسلسل "لا كاسا دي بابل" الشهير لها بمناسبة عيد ميلادها، بطريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات".

وأكدت أمل أنها لم تدفع أي مقابل مادي لهذه التهنئة، مشيرة إلى أنها هدية، ووجهت رسالة شكر لهذا الفنان، قائلة: "أشكر الشخص اللي سوى ليا هذا الفيديو الحلو من (أرتورو) - اسم الشخصية التي لعبها في لاكاسا دي بابل - وهنأني فيه ومدحني، شكرا شكرا شكرا.. وحلو إنه هو قايل هدية".

وأضافت: "إن شاء الله الله يرزقكم كلكم ناس تحبكم وتعزكم نفس الناس اللي في حياتي ويحبون من فترة لفترة يسولكم أشياء حلوة ومو تكونوا مضطرين تسووها حق نفسكم.. إن شاء الله الله يعطيكم مثل ما عطاني".

وتابعت: "والله يديم محبة كل الناس اللي يعيشون ويدلعوني.. ويديم محبة رفقاتي لي ودعمهم لي في حياتي".

ووجهت نصيحة لجمهورها، قائلة: "نصيحة يا حبيباتي أي شي يوصلكم سمعوا في أذنكم شوفوه بعيونكم ولا تسمعون من أحد لا تقرأون مانشت.. كل شيء تسمعي َتشوفي بعيونك أكيد أحسن".