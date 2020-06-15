مروة محمد: زاد وزني 3 كيلو خلال الحجر المنزلي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السعودية مروة محمد إنها تعرضت لزيادة في وزنها بسبب إجراءات الحجر المنزلي المتبعة في بلادها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وظروف الحظر والإغلاق، حيث شاركت متابعيها عبر موقع "تويتر" تساؤلًا حول زيادة وزنهم في الحجر.

وأكدت مروة محمد أن وزنها زاد 3 كيلوغرامات في فترة الحجر المنزلي، حيث دونت تغريدة لها جاء فيها: "زاد وزني ثلاثة كيلو وأنتم كم زاد وزنكم؟؟ #كم_زاد_وزنك_بالعزل".

وتفاعل معها العديد من المغردين، كان من بينهم مواطنتها الفنانة ريماس منصور التي أكدت في تعليق لها أن وزنها زاد كثيرًا وحاليًا تعمل على إنقاص وزنها، فكتبت: "آه ياقلبي وأنا وش أقول بس الحمدلله قاعدة أنزلهم"، لترد عليها مروة محمد واصفة إياها بالبطلة لأنها تعمل على إنقاص ما زادته.

وكتبت مروة محمد في ردها قائلة: "والله إنك بطلة تحاولين تنزلين طمنينا عليك وكوني معانا متابعة عشان نتحمس معك"، بينما تفاعل العديد من المغردين معها فالبعض تحدث عن زيادة الوزن وآخرون أكدوا عدم تعرضهم لزيادة وسط تفاعل مروة محمد بالرد عليهم.

وشاركت مروة محمد في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "ضرب الرمل" الذي يحكي قصة سنين الغربة في القصيم، ويسرد المسلسل حياة "شقير" من الطفولة وحتى فترة الشباب إلى أن يصبح من أهم رجال الأعمال في الرياض، ويشارك إلى جانب خالد عبدالرحمن كل من الفنان إبراهيم الحربي، وليلى سلمان، ومحمد الطويان، إلى جانب مجموعة من فناني الصف الثاني.

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وكانت قد عبّرت الفنانة السعودية عن استيائها من مشهد جسدته في الحلقة الأولى من مسلسلها "ضرب الرمل" الذي تقوم ببطولته أمام الفنان السعودي خالد عبدالرحمن في أولى تجاربه التمثيلية، مؤكدة أن إصرار المخرج على هذا المشهد هو ما جعلها تجسده.

وكان المشهد من لحظة ضرب مروة محمد بالكف وبقوة على وجه الفنانة فوز العبدالله، حيث رصد المشهد خلال مشاجرة كلامية بينهما وهي تقول لها "استحي"، وأنها لم تتزوج سوى بسببهم، مؤكدة أنها لا تعبأ بحديث الناس وذكرتها بأنها عملت في الصغر من أجل تربيتها.

وقالت مروة محمد: "ما كنت أتمنى أسوي هذا المشهد مع الزميلة #فوز_العبدالله ولكن إصرار المخرج عليه كل شوي أعيد المشهد وفوز تقول أبي كف حقيقي #ضرب_الرمل #مروة_محمد #فوز_العبدالله".

وتعرض مسلسل "ضرب الرمل" للعديد من الانتقادات وحديث بعض الفنانين عن تعرضهم للظلم في هذا العمل وكان من بينهم الفنانة السعودية مروة محمد التي أكدت خلال ظهورها على إحدى الإذاعات السعودية أنها لن تشارك في عمل آخر يخرجه ماجد الربيعان.

وقالت أيضا إن مخرج العمل قد أخلّ بالعقد المبرم بين الطرفين، وإنه عاملها كما تعامل مع الفنانة البحرينية أميرة محمد، وبينت بأنها ظلمت في "تتر" المسلسل بعد أن تم وضع اسمها في الأخير وتقديم أسماء عليها تقل عنها خبرة.