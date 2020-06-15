محمد رمضان مستاء من شيطان أطلق وسماً تسبب له بالإساءة

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"الخليج 365" من بيروت: وصف الممثل المصري محمد رمضان الشخص الذي دشن وسم "رمضان أفضل من أحمد زكى" بأنه شيطان وليس مجرد عدو نجاح، وذلك بعد الجدل الذي تلى الإعلان عن تجسيده قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، من خلال مسلسل بعنوان "الإمبراطور".

وإستعان رمضان بتغريدة للفنان نبيل الحلفاوي قال فيها: "نبعد شوية عن الضغوط.. فيه حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف.. فعمل هاشتاج مستفز (رمضان أفضل من أحمد زكي) طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان. جديدة دى".

ورد عليها مثنياً على تحليل الحلفاوي وواصفا الشخص الذي يقف خلف الوسم بأنه شيطان وليس مجرد عدو نجاح.

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد قد صرح لـموقع "اليوم السابع"، أن المخرج محمد سامى تواصل معه أواخر شهر رمضان الماضي، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له.

وفي وقت سابق، نشر النجم المثير للجدل، فيديو عبر حسابه الموثق على تويتر للقاء تلفزيوني قديم له، وعلق قائلاً: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي).. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح".