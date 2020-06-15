شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الذكريات..بوسى شلبي تنشر صورة حوار أجرته مع الراحل محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسى شلبي متابعيها علي موقع "انستجرام"، بصورة نادرة لحوار أجرته مع زوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث علقت عليها قائلة :" اجمل حوار في حياتي شكرا جمال ارشيف علي الصورة".



بوسى شلبي

وحرصت الإعلامية بوسى شلبي علي إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل محمود عبد العزيز يوم 4 يونيو الحالي من أمام قبره، حيث شاركت بصورة لمصحف أمام قبره، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :" شاركوني الدعاء وأنا بجواره الآن في يوم ميلاده الفاتحة#محمود_عبد_العزيز".

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ونشرت الإعلامية بوسى شلبى صورتها مع الساحر محمود عبد العزيز، عبر حسابها بموقع انستجرام قائلة: "غدًا عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره لأنه كان يوم سعادة لى ويوم خاص لى سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتى لك والناس التى تحبك الدعاء والصدقة وحشتنى وبحبك الفاتحة".

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شرهته ونجوميته إلا أنه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع عن جيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسبات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.

ورحل النجم محمود عبد العزيز عن عالمنا يوم 12 نوفمبر عام 2016، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، إثر إصابته بمرض سرطان الفك وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة طويلة بإحدى المستشفيات الخاصة وبعدها فارق الحياة.

وتزوجت بوسى شلبى من محمود عبد العزيز فى منتصف عام 1998، حيث كانت وقتها مذيعة شابة حيث صرح الساحر وقتها بأن بوسي كانت تقول له دائما فى أى مناسبة تجمعهما "أنت فتى أحلامى الأوحد"، وكان معجبا بها كإنسانة وإعلامية أيضا، وتزوجا واستمر الزواج حتى وفاته.