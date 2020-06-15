شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت دراما رمضان 2021.. كرارة و السقا وعز و هند صبري و القاهرة كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان المقبل 2021 ثنائيات قوية بين النجوم، تحدث لأول مرة فى تاريخ الدراما العربية، خاصة أن شركة سينرجى ترغب فى تقديم عدد من المسلسلات الضخمة ذات الإمكانيات الكبيرة، سواء من حيث المحتوى والمضمون، وتارة أخرى من حيث دمج عدد من نجوم الصفوف الأولى مع بعضها، وذلك لإسعاد الجماهير فى مصر والوطن العربى، ويرصد ”الخليج 365” الثنائيات التى ستظهر على الشاشة خلال الموسم المقبل ، وهى كالتالى:

استطاعت شركة سينرجى أن تقنع النجمان أمير كرارة وأحمد السقا، بتقديم مسلسل "نسل الأغراب"، والذى سيكون مفاجأة كبيرة للشارع المصرى، من تأليف وإخراج محمد سامى، حيث يتقابل كرارة والسقا وجهاً لوجه فى الدراما التليفزيونية للمرة الأولى .

كما تقدم شركة سينرجى أيضاً مسلسل "القاهرة كابول"، والذى يضم مجموعة من النجوم وهم طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وخالد الصاوى، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .

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كما يشهد الموسم الرمضانى المقبل، تواجد النجم أحمد عز مع النجمة هند صبرى فى مسلسل "هجمة مرتدة" ، والذى تأجل عرضه من السباق الرمضانى الماضى، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

ومن المتوقع أن تعلن شركة سينرجى عن عدد من الثنائيات لكبار النجوم خلال الفترة المقبلة، والتى ستعد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تعمل الشركة منذ فترة على تقديم عدة أعمال تليق بالجمهور المصرى والعربى.