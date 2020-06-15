شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تشارك عمرو يوسف في فيلم الرعب المصرى "التهويدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم عمرو يوسف تحضيرات فيلمه الجديد "التهويدة" الذى يعد أول فيلم رعب مصري يقدمه عمرو يوسف، وتشاركه في بطولة العمل النجمة دينا الشربيني حسبما أكد مخرج العمل طارق العريان لـ"الخليج 365"، فهى النجمة الأولى التي رشحت لتجسيد دور البطولة النسائية أمام عمرو يوسف، لافتاً إلى أنه مازال في مراحل ترشيحات باقى النجوم للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير في شهر سبتمبر المقبل.





ومقررعرضه الفترة المقبلة، وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن الاسم ومشاركة المونتير ياسر النجار فى إخراجه، وكذلك طرحت تيزر قصير للفيلم ، وكشف التيزرعن طبيعة العمل الذى ينتمى لنوعية أعمال الرعب بفكرة جديدة على السينما المصرية.

ويسجل فيلم "التهويدة" التعاون الثالث الذى يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما فيلم "ولاد رزق الجزء الأول" عام 2015، والجزء الثانى من الفيلم العام الماضى وحقق ايرادات تخطت 100 مليون جنيه ليكون ثانى أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز.

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وكان أخر تعاون لدينا الشربينى وعمرو يوسف في السينما، فيلم "كدبة كل يوم"، الذى عرض في السينما منذ 4 سنوات في 2016، وشارك في بطولته الفنان محمد ممدوح وشيرين رضا وبيومى فؤاد ودرة إخراج خالد الحلفاوى وتأليف هشام منصور وشريف الألفى.

وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز وإخراج وائل عبد الله ويشارك في بطولته كل من الفنان ماجد الكدوانى وأخرون من النجوم، كما تنتظر عرض فيلمها الرعب أيضا "يوم 13" الذى يشارك في بطولته الفنان أحمد داوود وشريف منير ومحمد ثروت والذى انتهت من تصويره للمخرج وائل عبد الله.

وكان آخر أفلام عمرو يوسف "ولاد رزق 2" والذى شارك فى بطولة مع أحمد عز، وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.