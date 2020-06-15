هل محمد رمضان الأنسب لتجسيد شخصية أحمد زكي.. نقاد يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن خوض سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل "الإمبراطور"، الذي يجسد من خلاله حياة النجم الراحل أحمد زكي.

وانقسم الجمهور بين مؤيد لتجسيد رمضان لشخصية أحمد زكي، وبين معارض للفكرة.

وقال الناقد محمود قاسم في تصريح خاص لمصراوي، إن النقاد والجمهور قالوا في البداية ومنذ ظهور رمضان أنه خليفة لأحمد زكي، وبعدها أخذ رمضان خطا مختلفا تماما عما قدمه أحمد زكي.

وتابع: "هل في حياة أحمد زكي ما يجعل الخط الذي يسير عليه رمضان مناسب له، بمعنى هل في حياة النجم الأسمر ما يجعل رمضان لا يتخلى عن الطريقة التي اختارها وهي الميلودراما الفاقعة مثلما شاهدنا في مسلسله الأخير".

وأضاف: "أحمد زكي هو شاب يجتهد ويخترق طريقه للتمثيل والنجومية بصعوبة شديدة، وشخصيته تشبه إلى حد كبير الشاعر أحمد وهي الشخصية التي جسدها ضمن أحداث مسرحية مدرسة المشاغبين".

واستكمل: "المهم هو النص وكيفية كتابته، فهل سيكتبه المخرج عن حياة أحمد زكي أو عن أداء محمد رمضان، بمعنى هل يناسب زكي أم رمضان خاصة أن كل منهم مدرسة مختلفة تماما".

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وتابع: "أحمد زكي ماعملش الأفلام اللي فيها العنف الشديد اللي عمله رمضان، وماعندوش فكرة إنه يطلع قبضاي في الفيلم، بعكس محمد رمضان اللي بيعتمد على إنه يطلع قبضاي، وفي النهاية هنستنى نشوف المؤلف هيبقى مع مين وهيؤرخ لحياة أحمد زكي ولا هيألف لرمضان ويرضي جمهوره".

بينما قال الناقد محمود عبدالشكور: "محمد رمضان بالفعل هو الأنسب لتجسيد شخصية أحمد زكي، فرمضان جسد شخصية زكي من قبل في مسلسل السندريلا، ولكن في مشاهد قليلة، وخلال المسلسل قدم الشخصية بشكل جيد للغاية".

وتابع: "من حيث المبدأ رمضان الأنسب وهو متأثر بأحمد زكي، لكن يبقى الحكم على العمل ككل بعد عرضه، وأتمنى من الجميع ألا يكون هناك حكم مسبق على العمل".

وأوضح أن الفيصل في الحكم على العمل التليفزيوني هو العمل نفسه، وضرب "عبدالشكور" 3 أمثلة لأعمال فنية مختلفة.

وأضاف: "قبل مايعرض مسلسل أم كلثوم، ماكنتش متخيل إن صابرين هي اللي تعمل المسلسل، هي مختلفة تماما من ناحية المواصفات الشكلية والصوت والجسم وكل حاجة، لكن بمجرد ماتعرض المسلسل، لقينا إن صابرين اجتهدت، والدور من أفضل أدوارها على الإطلاق".

وأشار إلى أن الفنان أحمد زكي نفسه له تجربتين كان الجميع متشكك في تقديمه لها، الأولى مسلسل "الأيام" وتجسيد سيرة عميد الأدب العربي طه حسين، والثانية فيلم "ناصر 56"، وكلاهما حقق أحمد زكي فيهما نجاحا باهرا.

واختتم "عبدالشكور" حديثه قائلا: "ننتظر العمل ونحكم عليه، والممثل مش لوحده، فيه فريق عمل كامل، وهنستنى نشوف النص إزاي هيتناول سيرة النجم أحمد زكي".