"ستجد نفسك تتصرف بطفولية".. عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على توجيه رسالة إلى جمهوره و متابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكتب الحلاني، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "‏مهما كان عمرك، ستجد نفسك تتصرف بعض الأحيان تصرفات طفولية عند جلوسك مع أشخاص ترتاح لهم جداً".

يذكر أن، عاصي الحلاني يستعد لطرح أغنية "رجعتيني لبدايتي"، وهى ثاني أغاني ألبومه "بعشقك".

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