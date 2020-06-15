تراند اليوم : النيابة الكويتية تأمر بحبس الفنان بطل الفيديو الفاضح

أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس الفنان الباكستاني المقيم على أراضيها فرحان العلي 21 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو اعتبر خادشا للحياء العام قام بتصويره عبر حسابه الخاص في "سناب شات".
ويأتي قرار النيابة العامة والذي نشرته الإعلامية مي العيدان بعد قرابة عشرة أيام من إلقاء الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على فرحان العلي للتحقيق معه بتهمة خدش الحياء العام بوسائل التواصل الاجتماعي، وأشارت بعض الجهات إلى أن العلي كان “في حالة غير طبيعية وبوضع مخل بالآداب العامة”.
وكان مصدر أمني كويتي قد صرح بأن مباحث الجرائم الإلكترونية قامت بالقبض على الفنان الباكستاني الذي يقدم أعمالا تلفزيونية في الكويت، وانهالت التعليقات والمنشورات الغاضبة من المقطع الذي تم نشره، وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع الفنان الباكستاني، بينما طالب آخرون بتسفيره إلى بلاده، وعدم إبقائه في الكويت حتى لا يسيء لسمعتها وشعبها إثر تصرفاته غير المسؤولة والتي تتنافى مع مبادئ وتقاليد الشعب الكويتي.