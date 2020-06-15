تراند اليوم : فنانة مصرية تفاجئ الجميع بإعلان زواجها من رجل أعمال سعودي



فاجأت الفنانة المصرية منة جلال، الجميع بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري- سعودي، وسط حضور أهل العروسين بشقتها في منطقة المهندسين بالجيزة.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها تزوجت من رجل أعمال مصري سعودي وعٌقد القران في القاهرة أمس بحضور عدد من الأصدقاء في الوسط الفني وأهل العروسين فقط ، لافتة إلى إنها لا ترغب فى الإفصاح عن أى صور حالياً نظرا لظروف شخصية .

ونشرت منة جلال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتعلن زواجها، حيث اكتفت بتاريخ عقد القران وخاتم، إشارة منها على الزواج.

وانهالت التعليقات عليها من متابعيها وأصدقائها لتهنئتها بالزواج متمنين لها السعادة والاستقرار.

كانت منة جلال قد شاركت فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة كل من إياد نصار، إنجى النقدم، مى سليم، دانا حمدان، أدوارد، وعدد كبير من الفنانين، انتاج سينرجى، إخراج مرقس عادل.



