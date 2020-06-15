تراند اليوم : تدهور صحة فنان مصري بعد نجاحه المدوي في رمضان: كورونا جتلي والوضع من سيء لأسوأ

كشف فنان مصري شهير عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان مصطفى درويش تدهور حالته الصحية بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف درويش في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" تفاصيل تطورات حالته الصحية قائلا: الوضع من سيء لأسوأ .. يارب.

وكان درويش أعلن إصابته بـ"كورونا" قبل أيام قائلا: مفكرتش غير في اللي خالطوني، ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله، وبفضل دعواتكم، أنا جامد أوي في المواقف دي".

وحقق مصطفى درويش نجاحا كبيرا في مسلسل بـ100 وش الذي قام ببطولته في شهر رمضان.

