فن ومشاهير

رد ناري من محمد رمضان على هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد ناري من محمد رمضان على هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفنان محمد رمضان، عن استيائه الشديد إزاء هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكى".

وقال رمضان عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "والله تحليل محترم وصحيح ١٠٠٪ من النجم القدير نبيل الحلفاوي ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح".

Advertisements

 يذكر أن رمضان أعلن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، من خلال مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى"، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل لعام 2021.

كمات نشر رمضان، ڤيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يجسد شخصية النجم الراحل أحمد ذكي أثناء استضافته سابقًا في برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب .

وعلق قائلًا: "قولت زمان أتمني تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل 'أحمد ذكي' ، وحاليا بعلن أن شاء الله عن مسلسلي القادم "الامبراطور" أحمد ذكي في رمضان 2021 .

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا