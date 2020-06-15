تراند اليوم : خطف جثة فنان شهير أثناء دفنه بعد وفاته بـ”كورونا” والسبب صادم

في واقعة غريبة وصادمة لا تتماشى مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، قام المئات من محبي وجماهير فنان شهير في كينيا، بخطف جثته ومنع دفنه، على الرغم من محاولات الشرطة السيطرة عليهم وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي التفاصيل، فقد تحدى مئات الغاضبين في كينيا قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب، وخطفوا جثمان مغني صاحب شعبيه كبيرة لمنع دفنه بسرعة، طبقا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.

واحتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو، واسمه الفني أبيني جاشيغا، في المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب كينيا.

ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بمرض كوفيد-19 تتطلب دفنا لمتوفين خلال 24 ساعة، بحضور خمسة فقط من أسرته، وهي القواعد التي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة، وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.

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