ديميت أوزديمير‬⁩ ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم

متابعة بتجـــــــــــرد: دخلت النجمة التركية ديميت أوزديمير قائمة أجمل 100 وجه على مستوى العالم، وذلك بعد أيام على تصدّر مواطنتها النجمة هاندا أرتشيل قائمة أجمل امرأة لعام 2020.
ولم يكن مستغربًا اختيار ديميب في هذه القائمة حيث تملك كل المقومات الجمالية التي تضعها في الصفوف الأمامية بين النساء الأجمل حول العالم.
الجدير ذكره ان ديميت أوزديمير عبّرت مؤخرًا عن رأيها بالرجال العرب، وقالت أنها تحب أشكالهم الخارجية وملامحهم.
وأضافت نجمة مسلسل “الطائر المبكر”: “الرجال في الشرق العربي يشبهون جدًا الرجال في تركيا، يتمتعون بملامح مشابهة، ربما لأننا من حضارات قريبة، وننتمي إلى نفس الديانة”.
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