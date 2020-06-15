درة تستعد تخوض مغامرة سينمائية جديدة في “الكاهن”

متابعة بتجـــــــرد: استأنفت النجمة التونسية درة تحضيرات فيلمها الجديد “الكاهن”، حيث تعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع إجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا.

وكان من المفترض أن ينطلق التصوير بعد موسم عيد الفطر الماضي ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل العمل. ويشارك في بطولة الفيلم النجم هاني سلامة ومحمد ممدوح على أن يتم الإعلان عن أسماء الفنانين الآخرين المشاركين في العمل خلال الأيام المقبلة؛ والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن آخر أعمال درة مشاركتها في بطولة المسلسل التاريخي ”الحرملك” – الجزء الثاني وذلك بعدما قدمت الجزء الأول منه في رمضان 2019. المسلسل من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق، بطولة جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، درة، سامر المصرى، صفاء سلطان، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، نادين خورى، هبة نور، أحمد الأحمد، يزن السيد، ليلى الأطرش، علا باشا، قاسم ملحو، طلال ماردينى، رواد عليو وميريانا معلولى

وكان آخر أعمال درة السينمائية فيلم “يوم وليلة”، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

وعرض لدرة مؤخراً مسلسل “بلا دليل” وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين، وهو من تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة “سينرجي”.