طليقة أحمد الفيشاوي تكشف للمرة الأولى حقيقة الابن الثاني له

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ووالدة ابنته لينا في تصريحات صحافية عن تفاصيل قضية ظهور ابن جديد لطليقها وقصة دعوى النسب التي سوف تقيمها طليقة الفيشاوي الألمانية ووالدة نجله الثاني، قائلة: “منذ تسع سنوات، كانت ابنتي تذهب لوالدها وتتعرف على ناس جديدة، ومن بينها زوجة جديدة له، ثم غادرت هذه السيدة وهي حامل، أرسلنا لها رسائل عبر البريد الإلكتروني للتواصل معها، لتتعرف ابنتي على أخيها، ولم ترد علينا وقتها ولكنها ظهرت عبر “إنستغرام” منذ عام، وأخبرتني أنها تريد أن يتعرف الأخوان على بعضهما وزارتنا بالفعل”.

وأضافت: “في هذا الوقت كانت الأم رافضة نشر أي صورة لابنها، ولينا كانت حزينة لهذا السبب وتريد نشر صورها مع أخيها، ومنذ أسبوعين وافقت على نشر الصور على أن يزورونا قريبا”.

وأكدت هند الحناوي أن تفاصيل القضية عند المحامي هو من يملك الكشف عن أي شيء يخص القضية، والخطوات المُقبلة، قائلة: “هي طلبت مني المساعدة وليس من حقي قول التفاصيل”.

وعن قضية النفقة التي رفعتها ضد الفيشاوي، قالت: “القضايا بدأت بعدما سافرت إلى انجلترا، وعدني أن ينفق على تعليمها، القضايا مازالت مستمرة ولم تنته”.

واختتمت بإعلانها نية كتابة مذكراتها: “مش حكايتي الشخصية دي حكاية مجتمع كامل بيدفن راسه في التراب، هتاخد وقت لحد ما تتنشر لأنه عمل كبير، والمشروع الأهم بالنسبة لي إن لينا تدخل الجامعة”.