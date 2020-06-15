سوسن بدر: أصبحت مختلفة عن بداياتي.. وسعيدة بتفاعل الجمهور مع “ونحب تاني ليه”

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي عرض في منافسات رمضان المنصرم، خاصة منذ عرض الحلقات الأولى.

وقالت سوسن بدر، في تصريحات صحفية لها، أن العمل يتحدث عن موضوع عام وهو “ما الذي يحدث إذا مر الإنسان بتحربة قاسية، هل يحب مرة أخرى أم لا”، وأنها مرت، مع ابنتها التي جسدت شخصيتها ياسمين عبد العزيز ووالدتها التي لعبت دورها ليلى عز العرب، بتجارب عنيفة وأصبح لديهن نوعًا من العداء مع الرجال.

وأشارت بدور إلى أنها شعرت بالحماس لهذا العمل خاصة أنها منذ فترة كبيرة كانت بعيدة عن تجسيد عمل اجتماعي؛ لذلك حرصت على التركيز في تفاصيل الشخصية لتخرج بالشكل المطلوب.

وأضافت أنها تغيرت كثيرًا بعد كل التجارب الفنية التي خاضتها، وتطورت بشكل كبير من كل النواحي عن بداياتها، وأصبح لديها خبرة كبيرة، وتابعت أنها تتعلم من أخطائها، خاصةً أن طريقة استيعابها للأدوار أصبحت مختلفة.

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ولفتت سوسن بدر إلى أن كل دور قدمته على الشاشة أخذ من روحها وأصبح اليوم يحمل جزءا منها، وحتى وإن كان الدور غير مناسب لها، ققد تعلمت منه، وكل ما مر عليها علمها شيئًا.

وجرت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام إذ تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

وشارك في بطولة المسلسل كريم فهمي، وشريف منير، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري.