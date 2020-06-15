شقيقة أحمد زكي: مسلسل محمد رمضان لن يبصر النور إلا بموافقتنا

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت السيدة إيمان عطية شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، إنها لا تعلم شيئًا عن تقديم مسلسل يجسد قصة حياة شقيقها، لافتة إلى أنه لم يتم التواصل معها أو مع عائلتها بشأن الموضوع حتى الآن.

وأكدت في تصريحات لصحيفة “الشروق”، أنه لا يحق لأحد تقديم قصة حياة شقيقها إلا بموافقة أسرة زكي، فهم الورثة الشرعيين للفنان الراحل، مشيرة إلى أنها لا تمانع في تقديم قصة حياته لكن بعد الرجوع إليهم وموافقتهم على السيناريو المكتوب للعمل والتأكد من صحة ما سيتم تناوله في المسلسل.

وأوضحت أن والدة الفنان الراحل تركت تسجيلات صوتية تحكي فيها عن حياته وطفولته بشكل خاص والتي طالتها الكثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان قد أعلن أمس الأحد عن تقديمه لمسلسل “الإمبراطور” الذي يجسد فيه قصة حياة الفنان الكبير أحمد زكي على أن يعرض في رمضان 2021، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: “قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي)، و دلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح، يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم”.