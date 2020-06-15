نادر الأتات يثير الجدل بفيديو لسيارته الجديدة.. والجمهور يتفاعل معه

متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم اللبناني نادر الأتات عبر صفحته الرسمية في موقع “إنسغرام” فيديو طريف له في مسقط رأسه البقاع في لبنان.

ويظهر نادر الأتات في الفيديو الذي صوّرته ابنته اخته وهو يتوجه نحو سيارته الجديدة، التي يتبين لاحقًا أنها سيارة قديمة جدًا مركونة عند جنب الطريق. وأرفق نادر الفيديو بتعليق طريف حيث كتب: “٢٠٢٠… حمدلله على كل شي”، منوهًا بذلك إلى الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ حلول عام 2020.

الفيديو حصد آلاف الإعجابات والتعليقات من المتابعين الذين بدورهم سخروا من كل ما حمله العام 2020 حتى هذا اليوم.

جدير بالذكر، أن نادر الأتات يواصل حصد نجاح أغنيته الجديدة “يا تارك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. يذكر أغنية “يا تارك” تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.