نانسي عجرم تكشف عن مشاريعها الفنية القادمة.. مفاجأة بانتظار جمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لحفلها الأونلاين الأوّل الذي أحيته بمناسبة عيد الفطر هذا العام على أحد أسطح مدينة بيروت، خاصةً أنها لا تزال وبعد أسبوعين على بثه تتلقى الكثير من التعليقات ورسائل الثناء حوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت نانسي في اتصال مع برنامج “The Insider بالعربي” إلى أنه ليس هناك تحضير لأي حفل آخر في الوقت الراهن وذلك رغم أن هناك العديد من الأفكار في هذا السياق.

أمّا عن مشاريعها الفنية المقبلة خاصةً أنها كانت انشغلت في الأشهر الماضية بالعمل على ألبومها الغنائي الجديد، قالت نانسي في “The Insider بالعربي”، أنها لن تطرح الألبوم في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها العالم حيث تفضل أن يكون إصداره في وقت آخر، لكنها تخطط لإطلاق أغنية منه تصوّرها على طريقة الفيديو كليب.

وكانت نانسي قد أطلّت على جمهورها من خلال هذا الحفل في عيد الفطر الماضي من أحد أسطح مدينة بيروت، وجمعت فيه لقطات لها وهي تغني، بالإضافة الى لقطات مسجلة لها من شاطئ البحر ومجموعة من اللقطات الجوية لمدينة بيروت.

Advertisements

وجاء حفل نانسي الأونلاين كمتنفس لما تعانيه الشعوب العربية من ملل وضجر وصعوبات في ظل انتشار وباء كورونا والرسالة التي أرادت أن تنقلها إلى العالم، لا سيّما العالم العربي: “أمل بلا حدود” (Hope Beyond Borders).

وانتقلت نانسي خلال حفلتها بين عدة “ديكورات” وفقاً للنمط الموسيقي بين الرومانسي والإيقاعي والبوب، لتحصد إعجاب الآلاف من متابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “قلبي يا قلبي” التي حققت أكثر من 18 مليون مشاهدة على “يوتيوب” حتى الآن وتتر “العمر” للمسلسل الرمضاني “سكر زيادة” والذي تخطى المليوني مشاهدة.