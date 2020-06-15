وفاة والدة ليلى السلمان.. هذا ما كتبته الفنانة ومروة محمد تواسيها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فُجعت الفنانة السعودية ليلى السلمان المقيمة في دولة الكويت، بوفاة والدتها الأحد، معربة عن حزنها الشديد لرحيل والدتها دون أن تكشف السبب وراء وفاتها.

ونشرت ليلى السلمان، صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، دونت عليها آية قرآنية جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. البقاء لله".

وعلقّت الفنانة السعودية ليلى السلمان على تلك الآية قائلًة: "توفيت اليوم والدتي أرجو الدعاء لها #ليلى_سلمان"، وسط ترك كلمات النعي والمواساة من جانب زملائها الفنانين ومتابعيها عبر حسابها.

وكان من بين الفنانين الذين حرضوا على مواساتها الفنانة مروة محمد التي كتبت قائلة: "الله يرحمها ويغمد روحها الجنة ويطول بعمرك ياحبيبتي"، وتابعت أفنان فؤاد قائلة: "عظم الله أجركم، الله يرحمها ويغفر لها ويصبركم يارب"، بينما كتبت إيمان الرجب قائلة: "عظم الله اجركم، الله يرحمها ويغفر لها ويصبركم يارب".

وحرص العديد من المتابعين على نعي والدة ليلى السمان لمواساتها في مصابها، تاركين كلمات النعي لها داعين بالرحمة والمغفرة وتمنوا أن تمر ليلى السمان من تلك المحنة بسلام.

والفنانة ليلى السلمان ممثلة سعودية ولدت في مدينة الزبير العراقية إذْ كان والداها يعيشان متنقلين بين العراق والكويت ولها شقيقتان وثلاثة أشقاء، وولدت ليلى السمان في شهر يناير من عام 1961 في الكويت لكنها انتقلت بعد ذلك للسعودية وحصلت على الجنسية السعودية.

وكانت بداية ليلى السلمان في الوسط الفني عام 2000 من خلال مسلسل "خطوات على الجليد"، وتنوعت أعمالها الفنية ما بين التراجيديا والكوميديا، وتوزعت أعمالها الفنية بين دول الخليج.

Advertisements

وكان آخر ظهور للفنانة ليلى السلمان ببرنامج تليفزيوني في الكويت حيث انهارت وقتها معبرة عن حزنها بسبب توقفها عن العمل وعدم طلبها في الأعمال الدرامية ما أدى لاختفائها عن الساحة الفنية.

وقالت الفنانة السعودية: "للأسف الكويت نسيت حد اسمه ليلى السلمان"، معبرة عن حبها لدولة الكويت التي قضت فيها طفولتها وشبابها، وأضافت: "أعرف كل الكويت شارع شارع وبقالة بقاله، وهي عزيزة على قلبي كتير، لكن للأسف الكويت نسيت ليلى السلمان"

واعتبرت ليلى السلمان أن الرزق بيد الله لكن في قلبها عشم كبير تجاه دولة الكويت، لافتة إلى أنها عملت في العديد من الدول مثل عمان والإمارات والسعودية.

واشتكت الفنانة الكويتية من تداول البعض لعبارة أن ليلى السلمان أًصبحت سعودية وتركت الكويت، مؤكدة أن منزلها في الكويت وكل حبها للكويت، مستشهدة بأن السعوديين يعتبرونها سعودية مغشوشة لأنها ما زالت تتحدث اللهجة الكويتية لحبها للكويت وكل ما فيها.