شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: أنتظر موعدا نهائيا لاستئناف تصوير "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة حنان مطاوع لـ"الخليج 365"، أنها تنتظر موعد استئناف تصوير حكاية "أمل حياتي" وهى إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، لافتة إلى أنه حتى الآن لا تعرف موعدا نهائيا لاستئناف التصوير، بسبب الظروف الحالية وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وعرض من مسلسل "إلا أنا"، حكايتين قبل شهر رمضان بعنوان " بنات موسى للفنانة صبرى فواز، وحكاية "سنين وعدت" للفنانة أروى جودة وأحمد صفوت، وفى السياق ذاته، انتهى المؤلفان أمين جمال وشريف يسرى، من كتابة جميع حلقات حكاية "أمل حياتى".

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وقالت حنان مطاوع إنها تبدأ في تصوير مسلسل "القاهرة كابول" للنجم طارق لطفى بعد موسم عيد الأضحى مباشرة حسب الخطة التي وضعتها الجهة المنتجة لإنطلاق التصوير، ويشارك في بطولة العمل الفنان فتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى ونبيل الحلقاوى، والذى تأجل عرضه من شهر رمضان المنقضى بسبب جائحة كورونا وضيق الوقت، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.