شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" لـ على ربيع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم على ربيع فيلمه "الخطة العامية"، مطلع الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، حيث يتبقى له 10 أيام من التصوير، وينتهي من مشاهده خلال الفيلم الذي يشارك في بطولته بجانب على ربيع كلاً من عمرو عبد الجليل، غادة عادل، محمد عبد الرحمن "توتا"، استعداداً لعرض العمل حينما تفتح السينمات بعد قرار غلقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقد صورعلى ربيع العديد مشاهده في فيلم "الخطة العامية" ما بين طريق اسكندرية الصحراوي، وبولاق، بالإضافة إلى منطقة وسط البلد.

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فيلم "الخطة العامية" من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، وتدور قصة الفيلم حول محاولة على ربيع سرقة بنك، وذلك من خلال الشخصية المختلفة الذي يلعبها، والفيلم من إخراج معتز التوني.

وعرض لعلى ربيع مسلسل "عمر ودياب" في موسم رمضان الماضى، مع النجم مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته كل من محمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمى.