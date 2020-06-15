هيثم شاكر يهنئ أمير كرارة على بطولة "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر: حرص الفنان هيثم شاكر، على تهنئة الفنان أمير كرارة على مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذي يعرض في دراما رمضان ٢٠٢١. وكتب شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏‎‎‎مبروك يا حبيبي بالنجاح إن شاء الله". Advertisements مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وقصة وإخراج محمد سامي، إنتاج "سينرجي" تامر مرسي. يذكر أن، أمير كرارة، شارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "الإختيار"، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، فيما خاض هيثم شاكر دراما رمضان بمسلسل "حب عمري".

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