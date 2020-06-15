محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
يخوض الفنان محسن محيي الدين، بطولة فيلم "صابر وراضي" إلى جانب الفنان أحمد آدم وسمية الخشاب، وهو من تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد.
وقال محسن، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعاقدت على الفيلم قبل ظهور كورونا، وكان سبباً في تأجيل تصويره بسبب هذه الظروف، وأواصل حاليا التحضيرات الخاصة بالشخصية استعداداً لدخول تصويره".
على جانب آخر، أضاف محي الدين: "أحضر أيضا هذه الأيام لدخول تصوير مسلسل" سيف الله _ خالد بن الوليد".
وعن رأيه في خوض ياسر جلال بطولة العمل بدلا من عمرو يوسف، فقال: "الاتنين زملاء، وفي الأول والآخر هو نصيب وصاحب النصيب بيناديله، ودي مسائل ربانية".
وأضاف: "لم أصور أي مشاهد فيه، وربنا يوفق المخرج رؤوف عبد العزيز في إخراج المسلسل ويعمله بالشكل المطلوب ويبقى مستواه عالي.. وأنا واثق في رؤوف".
يذكر أن محسن محيي الدين، يشارك في بطولة مسلسل "ليه لأ"، والذي يعرض عبر منصة شاهد vip.
والمسلسل أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.
كانت هذه تفاصيل خبر محسن محيي الدين لمصراوي: أثق في مخرج "سيف الله"..وأحضر لـ"صابر وراضي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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