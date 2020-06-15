نبيل الحلفاوي: "ماليش على السوشيال غير تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

نفى الفنان نبيل الحلفاوي، امتلاكه لأي حسابات خاصة به على السوشيال ميديا، عدا حسابه بموقع تويتر.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، ردا على تدوينة لأحد متابعيه، قائلا : "لا.. مليش على السوشيال ميديا سوى حسابي هذا الموثق على تويتر".

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وكان أحد متابعي الحلفاوي على تويتر، غرد صفحة على فيسبوك تحمل اسم الفنان، مما جعله يكذب هذه الصفحة، معلنا عدم امتلاكه لأي حسابات شخصية.

يذكر أن، الفنان نبيل الحلفاوي، تعاقد على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.