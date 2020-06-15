كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كأس انرجي للدراما يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم كأفضل برنامج إذاعي في رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر برنامج "كأس انرجي للدراما" استفتاء "الخليج 365 الفني"، اليوم الموافق الإثنين 15 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.

وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6534صوت مايعادل 30,2% ويليه برنامج مش رمضان.

ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط

أضغط هنا

اhttps://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



فكرة برنامج"كأس انرجي للدراما":

مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور