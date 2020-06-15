كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جومانا مراد أفضل ممثلة في استفتاء "الخليج 365" اليوم تليها ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة جومانا مراد، استفتاء "الخليج 365 الفني" في قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق الإثنين 15 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصدت على 107158صوتًا، ما يعادل 11,66%، ثم تليها ياسمين عبد العزيز في المركز الثاني بـ 85607صوتًا.

ولا يزال التصويت مستمرًا حتى يتم اعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.