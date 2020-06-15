تراند اليوم : لهذا السبب.. زبيدة ثروت أوصت أن تدفن بجوار عبد الحليم حافظ

يوافق اليوم الأحد 14 يونيو، الذكرى الـ 80 لميلاد الفنانة الكبيرة ” زبيدة ثروت “، التي تبقى أحد الورود التي لا تغيب عن ذاكرة عشاق السينما، وسط بوكية ورد نجمات الفن السابع في مصر.

ولدت زبيدة ثروت في مثل هذا اليوم من عام 1940م، في الإسكندرية، وقد توجت بالعديد من جوائز الجمال طوال مسيرتها الحافلة، منها الفوز بمسابقة ملكة جمال الشرق، التي أقامتها مجلة الجيل و مسابقة أجمل عشرة وجوه للسينما التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، واشتهرت بأنها صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية.

أول فيلم سينمائي شاركت فيه هو (دليلة) عام 1956، وظهرت لبضع دقائق أمام النجمة الكببيرة شادية ، والعندليب عبد الحليم حافظ ، وقد شاركت بطولة أشهر أفلامها مع عبد الحليم حافظ وهو فيلم (يوم من عمري).

ل زبيدة ثروت قصة مثيرة مع العندليب عبد الحليم حافظ ، وذلك بعد أن تقدم عبد الحليم حافظ لطلب الزواج منها، لكنها لم تعلم بهذا الأمر وقتها، وعرفت ذلك بعد زيجتها الثانية، وقد أصابها ذلك بالحزن كما صرحت في حوارها التلفزيوني الأخير في برنامج “بوضوح” مع عمرو الليثي، ولذلك أوصت زبيدة ثروت أن تدفن بجوار الفنان عبد الحليم حافظ بعد وفاتها.

كانت مسرحية (عائلة سعيدة جدا) هي آخر عمل فني شاركت فيه النجمة زبيدة ثروت قبل اعتزالها الفن.