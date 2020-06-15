شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تتسبب فى تأجيل فيلم "الباب يفوت جمل" لـ هانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم هانى رمزى تأجيل تصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل" لحين الانتهاء من أزمة كورونا، حيث كان من المقرر تصويره خلال شهر أبريل الماضى لكن انتشار الفيروس تسبب فى تأجيله، ويشارك فى بطولته مى سليم ، حيث ينتمى إلى العمل إلى الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سرالختم وإخراج أحمد البدرى، ومن المقررالكشف عن باقى الأبطال قريبا والاعلان عن موعد بدأ التصوير .

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع و’خرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله.

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وأكد النجم هانى رمزى فى تصريحات سابقة أنه يتمنى تقديم جزء ثان من فيلم "غبى منه فيه" الذى قدمه عام 2004 وحقق نجاحا كبيرا ومازالت إفيهاته فى أذهان الجمهور حتى الآن، مشيرا إلى أنه إذا قدمه سيكون بشكل مختلف تمامًا خاصة أنه من أقرب الأفلام إلى قلبه.

وأضاف "أنا كهانى شارط لو تم تقديم جزء ثان من العمل لابد أن يكون أفضل من الجزء الأول الذى مر على طرحه أكثر من 15 عام .